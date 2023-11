Café Le Baryton : Sandrego’s Quartet 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 16 décembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Un hommage vibrant à la reine du scat, ELLA FITZGERALD. Laissez-vous transporter dans l’univers d’un club de jazz New Yorkais.. Revivez la légende et laissez-vous bercer par cette douce nostalgie. Un rendez-vous musical à ne pas manquer. Au chant : SANDRINE RÉGOT, à la contrebasse : OLWENN LEIZOUR, à la trompette : FRANCK VOGLER, au saxophone : VALENTIN FOULON, au piano : FRANÇOIS XAVIER DE TURENNE, à la batterie : JORIS SEGUIN..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A vibrant tribute to the queen of scat, ELLA FITZGERALD. Let yourself be transported to the world of a New York jazz club… Relive the legend and let yourself be lulled by the sweet nostalgia. A musical rendez-vous not to be missed. On vocals : SANDRINE RÉGOT, double bass: OLWENN LEIZOUR, trumpet: FRANCK VOGLER, saxophone: VALENTIN FOULON, piano: FRANÇOIS XAVIER DE TURENNE, drums: JORIS SEGUIN.

Un vibrante homenaje a la reina del scat, ELLA FITZGERALD. Déjese transportar al mundo de un club de jazz de Nueva York… Reviva la leyenda y déjese arrullar por la dulce nostalgia. Una cita musical ineludible. A la voz : SANDRINE RÉGOT, contrabajo: OLWENN LEIZOUR, trompeta: FRANCK VOGLER, saxofón: VALENTIN FOULON, piano: FRANÇOIS XAVIER DE TURENNE, batería: JORIS SEGUIN.

Eine vibrierende Hommage an die Königin des Scat, ELLA FITZGERALD. Lassen Sie sich in die Welt eines New Yorker Jazzclubs entführen. Erleben Sie die Legende noch einmal und lassen Sie sich von dieser süßen Nostalgie einlullen. Ein musikalischer Termin, den Sie nicht verpassen sollten. Gesang: SANDRINE RÉGOT, am Kontrabass: OLWENN LEIZOUR, an der Trompete: FRANCK VOGLER, am Saxophon: VALENTIN FOULON, am Klavier: FRANÇOIS XAVIER DE TURENNE, am Schlagzeug: JORIS SEGUIN.

