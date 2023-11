Café Le Baryton : Les Bababulles 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 15 décembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Les Bababulles, quintet composé d’un sax ténor + 1 guitare + 1 basse + 1 clavier + 1 batterie revisite un répertoire majoritairement jazz, bossa-nova et latino. Le large son et le swing du sax font successivement résonner les grands standards de Getz, Jobim, Amstrong, Mingus, Rollins, Monk, Santana et plein d’autres……Laissez-vous embarquer dans cette balade harmonieuse..

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Bababulles, a quintet consisting of a tenor sax + 1 guitar + 1 bass + 1 keyboard + 1 drums, revisits a repertoire of mostly jazz, bossa nova and Latino music. The broad sound and swing of the sax make the great standards of Getz, Jobim, Amstrong, Mingus, Rollins, Monk, Santana and many others resonate in succession… Let yourself be carried away by this harmonious ballad.

Les Bababulles, quinteto compuesto por un saxo tenor + 1 guitarra + 1 bajo + 1 teclado + 1 batería, revisitan un repertorio principalmente de jazz, bossa nova y música latina. El amplio sonido y el swing del saxo hacen resonar sucesivamente los grandes estándares de Getz, Jobim, Amstrong, Mingus, Rollins, Monk, Santana y muchos otros… Déjese llevar por esta armoniosa balada.

Das Quintett Les Bababulles besteht aus einem Tenorsaxophon + 1 Gitarre + 1 Bass + 1 Keyboard + 1 Schlagzeug und spielt ein Repertoire, das hauptsächlich aus Jazz, Bossa Nova und Latin besteht. Der breite Klang und der Swing des Saxophons lassen nacheinander die großen Standards von Getz, Jobim, Amstrong, Mingus, Rollins, Monk, Santana und vielen anderen erklingen… Lassen Sie sich auf diese harmonische Reise mitnehmen.

