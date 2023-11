Café Le Baryton : Massa 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 9 décembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Massa nous propose un reggae engagé et poétique, tout entier tourné vers la puissance salvatrice des sons, l’énergie et la sincérité qui les enveloppe. Massa prolonge l’héritage des anciens pour l’honorer et le magnifier de ses influences acidulées, piquantes et chaudes, comme autant de réflexions sur l’être, sur le monde, ses travers et ses beautés. Olivier Réveillon chante avec passion des textes personnels et intimistes en « langue » des slams envoutés de Fabienne Termon. Un mélange d’épices, de sonorités, le tranchant d’une guitare, les battements du cœur qui parlent des lointaines pulsations originelles, c’est tout un programme et c’est Massa qui nous l’offre..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Massa’s committed, poetic reggae is all about the saving power of sounds, and the energy and sincerity that envelops them. Massa carries on the legacy of his predecessors, honoring and magnifying it with his tangy, spicy and warm influences, like so many reflections on being, on the world, its faults and its beauties. Olivier Réveillon passionately sings personal, intimate lyrics in the « language » of Fabienne Termon’s spellbinding slams. A blend of spices and sonorities, the sharp edge of a guitar, the beating of a heart that speaks of distant, original pulsations – it’s quite a program, and Massa offers it to us.

Massa nos ofrece un reggae comprometido y poético, totalmente centrado en el poder salvador de los sonidos, la energía y la sinceridad que los envuelve. Massa continúa el legado de sus predecesores, honrándolo y magnificándolo con sus influencias ácidas, picantes y cálidas, como tantas reflexiones sobre uno mismo, sobre el mundo, sus defectos y sus bellezas. Olivier Réveillon canta con pasión letras personales e íntimas en el lenguaje de los slams hechizantes de Fabienne Termon. Una mezcla de especias y sonidos, el filo de una guitarra, el latido de un corazón que habla de pulsaciones lejanas y originales… es todo un programa, y Massa es el encargado de presentarlo.

Massa bietet uns einen engagierten und poetischen Reggae, der ganz auf die rettende Kraft der Klänge, die Energie und die Aufrichtigkeit ausgerichtet ist, die sie umhüllen. Massa führt das Erbe der Alten weiter, um es mit seinen säuerlichen, scharfen und warmen Einflüssen zu ehren und zu vergrößern, als Reflexionen über das Sein, die Welt, ihre Fehler und ihre Schönheiten. Olivier Réveillon singt mit Leidenschaft persönliche und intime Texte in der « Sprache » der bezaubernden Slams von Fabienne Termon. Eine Mischung aus Gewürzen und Klängen, die Schärfe einer Gitarre, der Herzschlag, der von fernen, ursprünglichen Pulsschlägen spricht – das ist ein ganzes Programm, und Massa bietet es uns an.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Coeur Bassin