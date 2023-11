Café Le Baryton : Soundscape Quartet 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 8 décembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Soundscape est un quartet de jazz Bordelais qui joue des compositions du saxophoniste, Fred Marconnet et du bassiste, Eric Brunet. José Vicente Da Silva est à la batterie et son fils Francisco, est au piano. Les compositions s’inspirent du voyage, de la beauté de l’océan et promettent une évasion onirique au public. Les influences vont du jazz moderne à la pop, l’Afrique ou les chants Yiddish. Energie, swing et mélodie seront au rendez-vous pour cette soirée au Baryton..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Soundscape is a jazz quartet from Bordeaux, featuring compositions by saxophonist Fred Marconnet and bassist Eric Brunet. José Vicente Da Silva is on drums and his son Francisco, on piano. The compositions are inspired by travel and the beauty of the ocean, and promise a dreamlike escape for the audience. Influences range from modern jazz to pop, Africa and Yiddish songs. Energy, swing and melody are the order of the day for this evening at the Baryton.

Soundscape es un cuarteto de jazz de Burdeos que interpreta composiciones del saxofonista Fred Marconnet y el bajista Eric Brunet. José Vicente Da Silva toca la batería y su hijo Francisco el piano. Las composiciones se inspiran en los viajes y la belleza del océano, y prometen una evasión onírica al público. Sus influencias van del jazz moderno al pop, pasando por África y las canciones en yiddish. Energía, swing y melodía estarán a la orden del día en esta velada en el Baryton.

Soundscape ist ein Jazz-Quartett aus Bordeaux, das Kompositionen des Saxophonisten Fred Marconnet und des Bassisten Eric Brunet spielt. José Vicente Da Silva sitzt am Schlagzeug und sein Sohn Francisco am Klavier. Die Kompositionen sind von der Reise und der Schönheit des Ozeans inspiriert und versprechen dem Publikum eine traumhafte Flucht aus dem Alltag. Die Einflüsse reichen von modernem Jazz bis hin zu Pop, Afrika oder jiddischen Liedern. Energie, Swing und Melodie werden an diesem Abend im Baryton zu hören sein.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Coeur Bassin