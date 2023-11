Café Le Baryton : Silverline 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 2 décembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Créé il y a deux ans, le groupe Silverline propose un répertoire rock complet avec quelques incontournables, des « covers » originales et une bonne dose de virtuosité ! A force de se fréquenter au sein de l’association Zykoson, les quatre lascars de Silverline ont fini par se retrouver, animés par la même idée : jouer du rock sans prise de tête ni concession ! Si leurs influences musicales sont variées, le choix des morceaux est pour eux essentiel. D’où un répertoire pour le moins éclectique qui va de Midnight Oil à Moon Martin en passant par Kiss, Bryan Adams ou même ZZ TOP. Leurs concerts sont des concentrés d’énergie et de bonne humeur. Section rythmique d’enfer, solos de guitare à tomber, harmonies vocales et belle complicité. Difficile de ne pas passer une super soirée..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Formed two years ago, the Silverline band offers a full rock repertoire, with a few must-haves, some original covers and a healthy dose of virtuosity! The four members of Silverline have come together through their association with Zykoson, and are driven by the same idea: to play rock without headaches or concessions! While their musical influences are varied, the choice of songs is essential for them. Their eclectic repertoire ranges from Midnight Oil to Moon Martin, including Kiss, Bryan Adams and even ZZ TOP. Their concerts are concentrates of energy and good humor. A killer rhythm section, killer guitar solos, vocal harmonies and a great sense of complicity. It’s hard not to have a great evening.

Formados hace dos años, Silverline tocan un repertorio de rock completo, que incluye algunos temas imprescindibles, algunas versiones originales y una buena dosis de virtuosismo Los cuatro chicos de Silverline han coincidido en la asociación Zykoson y se han reunido con la misma idea: ¡tocar rock sin quebraderos de cabeza ni concesiones! Aunque sus influencias musicales son variadas, la elección de las canciones es esencial para ellos. Su repertorio es, cuando menos, ecléctico, y va desde Midnight Oil y Moon Martin hasta Kiss, Bryan Adams e incluso ZZ TOP. Sus conciertos son concentrados de energía y buen humor. Una sección rítmica matadora, solos de guitarra matadores, armonías vocales y una gran compenetración. Es difícil no pasárselo en grande.

Die vor zwei Jahren gegründete Band Silverline bietet ein komplettes Rockrepertoire mit einigen unumgänglichen Stücken, originellen « Covers » und einer guten Portion Virtuosität! Die vier Jungs von Silverline, die sich im Verein Zykoson kennengelernt haben, haben sich schließlich gefunden, weil sie von der gleichen Idee beseelt sind: Rockmusik ohne Kopfzerbrechen und ohne Zugeständnisse zu spielen! Obwohl ihre musikalischen Einflüsse vielfältig sind, ist die Auswahl der Stücke für sie von entscheidender Bedeutung. Deshalb ist ihr Repertoire auch so eklektisch und reicht von Midnight Oil über Moon Martin bis hin zu Kiss, Bryan Adams und sogar ZZ TOP. Ihre Konzerte sind ein Konzentrat aus Energie und guter Laune. Eine höllisch gute Rhythmusgruppe, tolle Gitarrensoli, harmonische Vocals und ein wunderbares Zusammenspiel. Es ist schwer, nicht einen tollen Abend zu verbringen.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Coeur Bassin