Café Le Baryton : Violimba 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 1 décembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Du jamais vu/entendu sur la scène du Baryton avec ce si original concert Classique du singulier ensemble VIOLIMBA, fait d’un Violon et d’un Marimba joué à 4 ou 2 mains. Un programme des plus contrastés composé de pièces baroques de J.S. Bach, contemporaines de Jean-Claude Gengembre et de Gérard Pérotin, ou encore extraites de l’Histoire du Tango d’Astor Piazzola, interprétées par trois talentueux et généreux concertistes. Au violon Yann Brebbia, au marimba Delphine Cazaux et Clément Fauconnet. De la découverte ? De la passion ? Pourquoi pas les deux..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Never before seen/heard on the Baryton stage with this highly original Classical concert by the singular VIOLIMBA ensemble, made up of a Violin and a Marimba played 4 or 2-handed. A highly contrasting program featuring Baroque pieces by J.S. Bach, contemporary works by Jean-Claude Gengembre and Gérard Pérotin, and excerpts from Astor Piazzola’s Histoire du Tango, performed by three talented and generous concert performers. On violin Yann Brebbia, on marimba Delphine Cazaux and Clément Fauconnet. Discovery? Passion? Why not both?

Nunca antes visto ni escuchado en el escenario de Baryton, con este concierto clásico de gran originalidad a cargo del singular conjunto VIOLIMBA, formado por un violín y una marimba tocados a 4 o 2 manos. Un programa lleno de contrastes que incluye piezas barrocas de J.S. Bach, obras contemporáneas de Jean-Claude Gengembre y Gérard Pérotin, y extractos de la Histoire du Tango de Astor Piazzola, interpretados por tres concertistas talentosos y generosos. Al violín Yann Brebbia, a la marimba Delphine Cazaux y Clément Fauconnet. ¿Descubrimiento? ¿Pasión? ¿Por qué no ambas?

Das einzigartige Ensemble VIOLIMBA, das aus einer Violine und einer Marimba besteht und vier- oder zweihändig gespielt wird, hat noch nie zuvor auf der Bühne des Baryton ein klassisches Konzert gegeben. Ein sehr kontrastreiches Programm mit barocken Stücken von J.S. Bach, zeitgenössischen Stücken von Jean-Claude Gengembre und Gérard Pérotin oder Auszügen aus der Geschichte des Tangos von Astor Piazzola, vorgetragen von drei talentierten und großzügigen Konzertspielern. An der Geige Yann Brebbia, an der Marimba Delphine Cazaux und Clément Fauconnet. Von der Entdeckung? Von der Leidenschaft? Warum nicht beides.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Coeur Bassin