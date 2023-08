Café Le Baryton : Opérette Gourmande 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 20 octobre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Le Café Le Baryton qui a ouvert ses portes en été 2008 est un lieu de rencontre, pour les artistes et tous ceux qui le fréquentent. Vous êtes les bienvenus pour participer à ces moments culturels et conviviaux.

Le projet du café Le Baryton est de développer le lien social et l’accès de tous à la culture, favoriser l’expression des artistes de la région principalement, et participer ainsi à l’animation socio-culturelle du Nord-Bassin.

Son programme constamment renouvelé comprend des concerts de style musical varié, du théâtre ou de la poésie chaque vendredi et samedi soir..

The Café Le Baryton, which opened its doors in the summer of 2008, is a meeting place for artists and all those who frequent it. You are welcome to participate in these cultural and convivial moments.

The project of the café Le Baryton is to develop the social link and the access of all to culture, to encourage the expression of artists of the region mainly, and thus to participate in the socio-cultural animation of the North-Basin.

Its constantly renewed program includes concerts of various musical styles, theater or poetry every Friday and Saturday evening.

El Café Le Baryton, que abrió sus puertas en el verano de 2008, es un lugar de encuentro para artistas y todos aquellos que lo frecuentan. Le invitamos a participar en estos momentos culturales y de convivencia.

El proyecto del café Le Baryton es desarrollar los vínculos sociales y el acceso a la cultura para todos, favorecer la expresión de los artistas de la región principalmente, y participar así en la animación sociocultural del Nord-Bassin.

Su programa, constantemente renovado, incluye conciertos de diversos estilos musicales, teatro y poesía todos los viernes y sábados por la noche.

Das Café Le Baryton, das im Sommer 2008 eröffnet wurde, ist ein Ort der Begegnung, für Künstler und alle, die es besuchen. Sie sind herzlich eingeladen, an diesen kulturellen und geselligen Momenten teilzunehmen.

Das Projekt des Cafés Le Baryton besteht darin, soziale Bindungen zu entwickeln und allen den Zugang zur Kultur zu ermöglichen, den Ausdruck von Künstlern hauptsächlich aus der Region zu fördern und so an der sozio-kulturellen Animation des Nord-Bassin teilzunehmen.

Das ständig wechselnde Programm umfasst jeden Freitag- und Samstagabend Konzerte verschiedener Musikstile, Theater oder Poesie.

