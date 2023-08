Café Le Baryton : Trocard trio 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 30 septembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Notre Trio joue des thèmes de musiciens plutôt récents, nos préférés : les Yellowjackets, Stefano di Battista, David El Malek surtout saxophonistes, mais aussi des instrumentations plus éloignées de la nôtre : Pat Metheny, Metro, E.S.T., UZEB, Michel Pettrucciani..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Our Trio plays themes by fairly recent musicians, our favorites: the Yellowjackets, Stefano di Battista, David El Malek, especially saxophonists, but also instrumentations more distant from our own: Pat Metheny, Metro, E.S.T., UZEB, Michel Pettrucciani.

Nuestro Trío toca temas de músicos bastante recientes, nuestros favoritos son los Yellowjackets, Stefano di Battista y David El Malek, sobre todo saxofonistas, pero también instrumentaciones más alejadas de la nuestra: Pat Metheny, Metro, E.S.T., UZEB, Michel Pettrucciani.

Unser Trio spielt Themen von eher neueren Musikern, unsere Favoriten: die Yellowjackets, Stefano di Battista, David El Malek vor allem Saxophonisten, aber auch Instrumentalisierungen, die weiter von uns entfernt sind: Pat Metheny, Metro, E.S.T., UZEB, Michel Pettrucciani.

