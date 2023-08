Café Le Baryton : Magic théâtre – Toutes les femmes sont fatales 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 29 septembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Un homme pressé apparaît sur la scène, avale rapidement une tasse de café, hésite à croquer une pomme, finalement la laisse. Il saisit un attaché case, s’apprête à sortir et s’écroule mort, foudroyé. L’inspecteur Balthazar Calamberouet mène l’enquête. Ce qui paraissait simple se complique, d’autant plus que le brigadier Berju, se mêle de l’enquête. Qui a bien pu commettre le meurtre ?.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A man in a hurry appears on the scene, quickly swallows a cup of coffee, hesitates to bite into an apple, finally leaves it. He grabs an attaché case, prepares to leave and collapses dead, struck by lightning. Inspector Balthazar Calamberouet leads the investigation. What seemed straightforward becomes complicated, all the more so when Brigadier Berju interferes in the investigation. Who could have committed the murder?

Un hombre con prisa aparece en escena, se traga rápidamente una taza de café, duda en morder una manzana y finalmente la deja. Coge un maletín, se dispone a marcharse y cae muerto, alcanzado por un rayo. El inspector Balthazar Calamberouet dirige la investigación. Lo que parecía sencillo se complica, sobre todo cuando el brigadier Berju se implica en la investigación. ¿Quién pudo cometer el asesinato?

Ein Mann in Eile erscheint auf der Bühne, schluckt schnell eine Tasse Kaffee, zögert, in einen Apfel zu beißen, und lässt ihn schließlich liegen. Er greift nach einer Aktentasche, will gerade das Haus verlassen und bricht tot zusammen, wie vom Blitz getroffen. Inspektor Balthazar Calamberouet leitet die Ermittlungen. Was einfach zu sein scheint, wird immer komplizierter, zumal sich Brigadier Berju in die Ermittlungen einmischt. Wer könnte den Mord begangen haben?

