Café Le Baryton : Marc Havet 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 22 septembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Un pianiste et sa fille multi-instrumentiste chantent et improvisent sur Brel, Chopin, Gershwin, Piazzolla, Prévert… ainsi que sur des textes proposés par le public. Du classique au jazz contemporain, du slam à la chanson, du ciné-concert au mentalisme, ce spectacle virtuose et interactif vous surprendra peut-être. Marc Havet armé de son piano s’en donne à coeur joie dans ses chansons folles et attachantes..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A pianist and his multi-instrumentalist daughter sing and improvise on Brel, Chopin, Gershwin, Piazzolla, Prévert… as well as on texts suggested by the audience. From classical to contemporary jazz, from slam to chanson, from ciné-concert to mentalism, this virtuoso, interactive show may just surprise you. Marc Havet, armed with his piano, gives his all in his wildly engaging songs.

Un pianista y su hija multiinstrumentista cantan e improvisan sobre Brel, Chopin, Gershwin, Piazzolla, Prévert… así como sobre textos sugeridos por el público. Del clásico al jazz contemporáneo, del slam a la chanson, del ciné-concert al mentalismo, este espectáculo virtuoso e interactivo puede sorprenderle. Marc Havet, armado con su piano, lo da todo en sus canciones salvajes y cautivadoras.

Ein Pianist und seine Tochter, eine Multiinstrumentalistin, singen und improvisieren über Brel, Chopin, Gershwin, Piazzolla, Prévert… sowie über Texte, die vom Publikum vorgeschlagen werden. Von Klassik bis zeitgenössischem Jazz, von Slam bis Chanson, von Filmkonzert bis Mentalismus – diese virtuose und interaktive Show wird Sie vielleicht überraschen. Marc Havet, bewaffnet mit seinem Klavier, gibt sich in seinen verrückten und fesselnden Liedern ganz der Freude hin.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Coeur Bassin