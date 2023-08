Café Le Baryton : Mussa molo 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 16 septembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Formidable aventure musicale amenée par son leader vocal, Abdou Sow, sénégalais, résidant bordelais de longue date. Il a su rassembler autour de lui une équipe de musiciens rompus aux musiques d’ici et d’ailleurs. Ensemble, ils proposent un répertoire original inspiré du patrimoine peul du Sud du Sénégal et chaque musicien apporte son épice pour un melting pot musical détonnant et enjoué..

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Abdou Sow, a Senegalese singer and long-time resident of Bordeaux, is the driving force behind this extraordinary musical adventure. He has gathered around him a team of musicians well-versed in music from near and far. Together, they offer an original repertoire inspired by the Peul heritage of southern Senegal, with each musician contributing his or her own spice to an explosive, upbeat musical melting pot.

Abdou Sow es un vocalista senegalés residente en Burdeos desde hace mucho tiempo. Ha reunido a su alrededor a un equipo de músicos experimentados en músicas de cerca y de lejos. Juntos ofrecen un repertorio original inspirado en la herencia fulani del sur de Senegal, al que cada músico añade su propio condimento para crear un crisol musical explosivo y optimista.

Ein großartiges musikalisches Abenteuer, das von seinem stimmlichen Leiter Abdou Sow, einem Senegalesen, der seit langem in Bordeaux lebt, angeführt wird. Er hat es verstanden, ein Team von Musikern um sich zu versammeln, die mit der Musik von hier und anderswo vertraut sind. Gemeinsam bieten sie ein originelles Repertoire an, das vom Erbe der Fulbe aus dem Süden Senegals inspiriert ist, und jeder Musiker bringt seine eigene Würze für einen explosiven und verspielten musikalischen Schmelztiegel ein.

