Café Le Baryton : Duo Calisto 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 9 septembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

N’existe-t-il pas plus voluptueux musicalement que le mariage d’une guitare et d’une flûte traversière ? C’est ce que le si talentueux duo « CALISTO » va nous démontrer avec maestria via son programme embalant de musique française (Debussy, Ravel, …), espagnole (Granados, De Falla, …) et d’amérique latine (Villa Lobos, Piazzola). Un chaleureux et poétique voyage salé sucré qui se déguste avec gourmandise. A la flûte traversière Sandra Muller Arnaudet et à la guitare Lucas Provansal..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



What could be more musically voluptuous than the marriage of guitar and flute? This is what the talented « CALISTO » duo will demonstrate with their masterly program of French (Debussy, Ravel, …), Spanish (Granados, De Falla, …) and Latin American (Villa Lobos, Piazzola) music. A warm and poetic voyage of sweet and savoury delights. Sandra Muller Arnaudet on flute and Lucas Provansal on guitar.

¿Qué hay musicalmente más voluptuoso que la unión de una guitarra y una flauta? Es lo que demostrará el talentoso dúo « CALISTO » con su magistral programa de música francesa (Debussy, Ravel, etc.), española (Granados, De Falla, etc.) y latinoamericana (Villa Lobos, Piazzola). Un cálido y poético viaje dulce y salado para saborear con fruición. Sandra Muller Arnaudet a la flauta y Lucas Provansal a la guitarra.

Gibt es etwas musikalisch Sinnlicheres als die Verbindung einer Gitarre mit einer Querflöte? Das ist es, was das talentierte Duo « CALISTO » mit seinem Programm aus französischer (Debussy, Ravel, …), spanischer (Granados, De Falla, …) und lateinamerikanischer (Villa Lobos, Piazzola) Musik meisterhaft demonstrieren wird. Eine warme und poetische salzig-süße Reise, die man mit Genuss genießen kann. An der Querflöte Sandra Muller Arnaudet und an der Gitarre Lucas Provansal.

