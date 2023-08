Café Le Baryton : Soul7 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 2 septembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Soul7 est un septet Acid-jazz-soul-funk basé sur Bordeaux et reprenant des titres d’ Incognito, Brand New Heavies, Rachelle Ferrell, Ledisi, Alicia Keys, etc …Laissez-vous transporter par la voix envoutante de Julie, les harmonies vocales de Sophie et Jun ainsi que le groove bien appuyé de la section rythmique, le tout pimenté de superbes solos de guitares et claviers..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Soul7 is an Acid-jazz-soul-funk septet based in Bordeaux, covering tracks by Incognito, Brand New Heavies, Rachelle Ferrell, Ledisi, Alicia Keys, etc. Let yourself be carried away by Julie’s bewitching vocals, Sophie and Jun’s vocal harmonies and the rhythm section’s strong groove, all spiced up with superb guitar and keyboard solos.

Soul7 es un septeto de Acid-jazz-soul-funk con base en Burdeos, que versiona temas de Incognito, Brand New Heavies, Rachelle Ferrell, Ledisi, Alicia Keys, etc. Déjese llevar por la voz hechizante de Julie, las armonías vocales de Sophie y Jun y el groove ajustado de la sección rítmica, aderezado con magníficos solos de guitarra y teclado.

Soul7 ist ein Acid-Jazz-Soul-Funk Septett aus Bordeaux, das Songs von Incognito, Brand New Heavies, Rachelle Ferrell, Ledisi, Alicia Keys usw. spielt. Lassen Sie sich von Julies betörender Stimme, den Gesangsharmonien von Sophie und Jun und dem Groove der Rhythmusgruppe mitreißen, gewürzt mit tollen Gitarren- und Keyboard-Soli.

