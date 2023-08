Café Le Baryton : Beavers 8 Avenue Paul Gauguin Lanton, 1 septembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Beavers, c’est une musique qui sent la paille et la montagne à plein nez ! Une mandoline, une guitare, une contrebasse et leurs voix harmonisées. Nos 3 castors venus d’Ariège n’ont besoin de rien de plus pour nous embarquer directement direction le Kentucky ! Mandoline : Sacha Cantié / Guitare : Clément Fournier / Contrebasse : Simon Bocquet..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Beavers is music that smells of straw and mountains! A mandolin, a guitar, a double bass and their harmonized voices. That’s all our 3 beavers from Ariège need to take us straight to Kentucky! Mandolin: Sacha Cantié / Guitar: Clément Fournier / Double bass: Simon Bocquet.

Beavers es música que huele a paja y a montaña Una mandolina, una guitarra, un contrabajo y sus voces armonizadas. ¡Eso es todo lo que necesitan nuestros 3 castores de Ariège para llevarnos directamente a Kentucky! Mandolina: Sacha Cantié / Guitarra: Clément Fournier / Contrabajo: Simon Bocquet.

Beavers, das ist Musik, die nach Stroh und Bergen riecht! Eine Mandoline, eine Gitarre, ein Kontrabass und ihre harmonisierten Stimmen. Unsere drei Biber aus der Ariege brauchen nicht mehr, um uns direkt nach Kentucky zu bringen! Mandoline: Sacha Cantié / Gitarre: Clément Fournier / Kontrabass: Simon Bocquet.

