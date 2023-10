Bal gascon Socam 8, Avenue Michel Picon, Langoiran (33), 17 novembre 2023, .

Bal gascon Socam Vendredi 17 novembre, 20h00 8, Avenue Michel Picon, Langoiran (33)

Le Bistrot du Splendid, Avenue Michel Picon, Langoiran / Langoiran

Bal avec SOCAM (Bordeaux / Bordèu)

Socam, c’est trois têtes pour un pied de vigne.

Formé en 2019, Socam nous embarque dans un voyage à travers le grand sud-ouest. Puisant dans leurs racines (du Béarn à la Corrèze en passant par Bordeaux) et au gré de leurs explorations des collectages régionaux, Suzanne Rambaldi (boha, tambourin à cordes, flûte à trois trous et chant), Thomas Doornenbal (accordéon et chant) et Léo Charly (banjo et chant) concoctent, morceau après morceau, un répertoire chamarré. Leur amitié teinte valses, branles et rondeaux de générosité et d’humour, de boucles lancinantes et d’élans étourdissants, pour un bal aussi enraciné qu’enivrant.

En occitan Socam (prononcé : [sukam]) : cep, pied de vigne.

source : événement Bal gascon Socam publié sur AgendaTrad

8, Avenue Michel Picon, Langoiran (33) 8, Avenue Michel Picon, 33550 Langoiran, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45603 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

baltrad balfolk