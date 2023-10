PORTRAIT DE CAVE 8 Avenue Marcellin Albert Péret, 25 novembre 2023, Péret.

Péret,Hérault

À Péret, la cave coopérative connaît une seconde vie en étant devenue une halle aux sports. Non sans un pincement au cœur de certains anciens viticulteurs. Même si « au moins, on a sauvé ce patrimoine » disent-ils. Venez découvrir l’histoire de la cave de Péret à travers les témoignages des viticulteurs qui ont connu sa fermeture et des élus qui ont œuvré à sa transformation..

2023-11-25 17:30:00

8 Avenue Marcellin Albert

Péret 34800 Hérault Occitanie



In Péret, the cooperative cellar has been given a second life as a sports hall. Not without a twinge of regret for some former winegrowers. But « at least we’ve saved this heritage », they say. Come and discover the history of the Péret winery through the testimonies of the winegrowers who witnessed its closure and the elected representatives who helped transform it.

En Péret, la bodega cooperativa ha cobrado nueva vida como pabellón deportivo. Algunos antiguos viticultores lo lamentan. Pero « al menos hemos salvado este patrimonio », dicen. Venga a descubrir la historia de la bodega de Péret a través de los testimonios de los viticultores que la vieron cerrar y de los cargos electos que participaron en su transformación.

In Péret wurde die Genossenschaftskellerei zu einer Sporthalle umgebaut und erfährt so ein zweites Leben. Einige ehemalige Weinbauern haben sich darüber geärgert. Aber immerhin haben wir dieses Erbe gerettet », sagen sie. Entdecken Sie die Geschichte des Weinkellers von Péret anhand der Aussagen von Winzern, die seine Schließung miterlebt haben, und von Abgeordneten, die an seiner Umwandlung beteiligt waren.

