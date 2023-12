Lecture 8 Avenue Fayolle Guéret Catégories d’Évènement: Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 18:30:00

fin : 2023-12-21 Boby Lapointe en texte par les comédiens de la classe d’Art Dramtique du Conservatoire Départemental Emile Goué.

8 Avenue Fayolle Bibliothèque Multimédia

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

