A vélo, au vout du monde 8 Avenue Fayolle Guéret, 16 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

L’association La Digitale 23 (en partenariat avec la Bibliothèque Multimedia du Grand Guéret et l’association Guéret en Selle) organise une projection gratuite du film » A vélo au bout du monde » (réalisé par Anice Clément).

Ce moyen-métrage d’une heure (+ 1 bonus d’une demie heure) décrit le voyage d’un couple de Creusois qui, pendant prés de 3 ans, va parcourir 22500 km et découvrir 28 pays à bord de leurs vélos (couchés). Alice Creskens et Cédric Trolong, les 2 héros de ce périple éreintant, seront présents dans la salle pour répondre ensuite aux spectateurs qui souhaiteront leur poser les questions que, sans aucun doute, ces fabuleuses images auront fait naître..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

8 Avenue Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The association La Digitale 23 (in partnership with the Bibliothèque Multimedia du Grand Guéret and the association Guéret en Selle) is organizing a free screening of the film « A vélo au bout du monde » (directed by Anice Clément).

This one-hour medium-length film (+ 1 half-hour bonus) describes the journey of a couple from the Creuse who, over a period of almost 3 years, cover 2,500 km and discover 28 countries on their (recumbent) bicycles. Alice Creskens and Cédric Trolong, the 2 heroes of this grueling journey, will be on hand in the auditorium afterwards to answer any questions viewers may have about the fabulous footage.

La asociación La Digitale 23 (en colaboración con la Bibliothèque Multimedia du Grand Guéret y la asociación Guéret en Selle) organiza la proyección gratuita de la película « A vélo au bout du monde » (dirigida por Anice Clément).

Este mediometraje de una hora (+ 1 extra de media hora) describe el viaje de una pareja de Creuse que, a lo largo de casi 3 años, recorrió 2.500 km y descubrió 28 países a bordo de sus bicicletas (reclinadas). Alice Creskens y Cédric Trolong, los 2 héroes de este penoso viaje, estarán entre el público para responder a las preguntas que suscite el fabuloso metraje.

Der Verein La Digitale 23 (in Zusammenarbeit mit der Bibliothèque Multimedia du Grand Guéret und dem Verein Guéret en Selle) organisiert eine kostenlose Vorführung des Films « A vélo au bout du monde » (unter der Regie von Anice Clément).

Dieser einstündige Spielfilm (+ 1 halbstündiger Bonusfilm) beschreibt die Reise eines Paares aus der Creusois, das fast drei Jahre lang 22500 km zurücklegt und 28 Länder auf ihren (Liege-)Fahrrädern entdeckt. Alice Creskens und Cédric Trolong, die beiden Helden dieser anstrengenden Reise, werden im Saal anwesend sein und den Zuschauern Rede und Antwort stehen, die ihnen die Fragen stellen möchten, die diese fabelhaften Bilder zweifellos hervorgerufen haben.

