Saperlipetons : « Kami Kami, une journée pleine d’émotions » 8 Avenue Fayolle Guéret, 2 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Conte sonore interactif, prenant racine dans le quotidien de bébé et mêlant théâtre d’objets, notes de musique et chants d’inspiration asiatique.

Sur inscription à la BM.

Pour les enfants jusqu’à 3 ans. Durée : 30mn

Petit déjeuner commun au deux représentations du matin.

Goûter commun aux deux représentations de l’après-midi..

2023-12-02

8 Avenue Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



An interactive sound tale rooted in baby’s daily life, combining object theater, musical notes and Asian-inspired songs.

Registration required at the BM.

For children up to 3 years. Duration: 30 min

Breakfast common to both morning performances.

Snack common to both afternoon performances.

Un cuento sonoro interactivo basado en la vida cotidiana de un bebé, que combina teatro de objetos, notas musicales y canciones de inspiración asiática.

Inscripción previa en la biblioteca.

Para niños de hasta 3 años. Duración: 30 minutos

Desayuno para las dos funciones de la mañana.

Merienda para las dos funciones de la tarde.

Interaktives Klangmärchen, das im Alltag eines Babys wurzelt und Objekttheater, Musiknoten und asiatisch inspirierte Gesänge miteinander verbindet.

Nach Anmeldung in der BM.

Für Kinder bis zu 3 Jahren. Dauer: 30 Min

Gemeinsames Frühstück für die beiden Vormittagsvorstellungen.

Gemeinsamer Imbiss für beide Nachmittagsvorstellungen.

