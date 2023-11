Saperlipetons : atelier « Pierrick Bisinki, papiers découpés » et dédicace 8 avenue Fayolle Guéret, 29 novembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Atelier animé par Pierrick Bisinki.

Sur inscription à la BM.

A partir de 5 ans.

Rencontre dédicace après l’atelier, en partenariat avec la librairie Au fil de pages..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

8 avenue Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Workshop led by Pierrick Bisinki.

Registration required at the BM.

Ages 5 and up.

Signing session after the workshop, in partnership with the Au fil de pages bookshop.

Taller dirigido por Pierrick Bisinki.

Inscripción obligatoria en el BM.

A partir de 5 años.

Firma de libros después del taller, en colaboración con la librería Au fil de pages.

Workshop unter der Leitung von Pierrick Bisinki.

Nach Anmeldung in der BM.

Ab 5 Jahren.

Autogrammstunde nach dem Workshop, in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Au fil de pages.

Mise à jour le 2023-11-14 par Creuse Tourisme