Théâtre 8 avenue Fayolle Guéret Catégories d’Évènement: Creuse

Guéret Théâtre 8 avenue Fayolle Guéret, 20 octobre 2023, Guéret. Guéret,Creuse « Les chants de Maldoror » de Lautréamont par la Cie Le Théâtre d’Or..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

8 avenue Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



lautréamont’s « Les chants de Maldoror » by Cie Le Théâtre d’Or. « Les chants de Maldoror » de Lautréamont por la Cie Le Théâtre d’Or. « Les chants de Maldoror » von Lautréamont, aufgeführt von der Cie Le Théâtre d’Or. Mise à jour le 2023-10-03 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Guéret Autres Lieu 8 avenue Fayolle Adresse 8 avenue Fayolle Ville Guéret Departement Creuse Lieu Ville 8 avenue Fayolle Guéret latitude longitude 46.166416;1.964374

8 avenue Fayolle Guéret Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gueret/