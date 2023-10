Conférence : Henri Michaux-Bernard Boondieu : Autour de la grande Garabagne 8 avenue Fayolle Guéret, 13 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Conférence par David Czekmany dans le cadre de l’exposition : Voyage en grande Garabagne.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

8 avenue Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Lecture by David Czekmany as part of the exhibition: Voyage en grande Garabagne

Conferencia de David Czekmany en el marco de la exposición: Voyage en grande Garabagne

Vortrag von David Czekmany im Rahmen der Ausstellung: Reise in die große Garabagna

