Exposition : « Illetrisme : deux L deux T ! » 8 avenue Fayolle Guéret, 5 septembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Exposition en partenariat avec le CLAP CRIA dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’illetrisme..

2023-09-05 fin : 2023-09-23 . EUR.

8 avenue Fayolle Bibliothèque Multimédia

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Exhibition in partnership with CLAP CRIA as part of the Journées Nationales d’Action contre l’illetrisme.

Exposición en colaboración con el CLAP CRIA en el marco de las Journées Nationales d’Action contre l’illetrisme.

Ausstellung in Zusammenarbeit mit CLAP CRIA im Rahmen der Nationalen Aktionstage gegen Illettrismus.

Mise à jour le 2023-08-28 par Creuse Tourisme