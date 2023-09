Dans les pas de la Baronne de Brienen 8 Avenue Edouard VII Pau, 14 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le guide conférencier vous invite à retracer l’histoire et la richesse architecturale de la villégiature paloise à travers l’exemple de la Baronne de Brienen qui grâce à sa fortune a marqué les quartiers Trespoey et du Stade nautique de son empreinte..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

8 Avenue Edouard VII Chapelle des Réparatrices

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Our guide invites you to retrace the history and architectural richness of the Palais holiday resort through the example of the Baroness de Brienen, whose fortune left its mark on the Trespoey and Stade Nautique districts.

Nuestro guía le llevará a conocer la historia y la riqueza arquitectónica del lugar de vacaciones palaciego, a través del ejemplo de la baronesa de Brienen, cuya fortuna dejó huella en los barrios de Trespoey y Stade Nautique.

Der Fremdenführer lädt Sie ein, die Geschichte und den architektonischen Reichtum der Palaiser Sommerfrische am Beispiel der Baronin de Brienen nachzuvollziehen, die dank ihres Vermögens die Viertel Trespoey und Stade nautique entscheidend geprägt hat.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Pau