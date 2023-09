PROJECTION L’AFRIQUE, LES OGM ET BILL GATES – FESTIVAL ALIMENTERRE 8 Avenue du 94 ème RI Bar-le-Duc, 13 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Film de Jean-Baptiste RENAUD et Lila BERDUGO/ Slugnews, Arte France de 2021.

La projection sera suivie d’un débat, animé entre autre par Antoine KARP, membre de L’Or des graines (association qui s’occupe de semences paysannes en Lorraine et exerce une vigilance sur la question des OGM).

Menée pendant trois ans, cette enquête révèle comment la fondation Bill et Mélinda Gates est devenue le principal financeur des expérimentations de génie génétique conduites en Afrique. Alimentée en partie par les dividendes de ses investissements dans les multinationales de l’agrobusiness comme Bayer/Monsanto, sa fondation finance des recherches qui y sont menées sans contrôle, notamment sur les gènes du maïs et du manioc ainsi que sur la modification génétique des moustiques. Le documentaire souligne aussi le rôle trouble joué par l’Europe. Officiellement intransigeante sur les OGM, à cause des risques potentiels pour la santé et l’environnement, l’Union européenne abonde pourtant les fonds privés créés par le milliardaire américain pour développer en Afrique ce qu’elle interdit sur son territoire.

Lundi 2023-11-13 20:30:00 fin : 2023-11-13 22:30:00. 0 EUR.

8 Avenue du 94 ème RI Cinéma Confluences

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Film by Jean-Baptiste RENAUD and Lila BERDUGO/ Slugnews, Arte France de 2021.

The screening will be followed by a debate, moderated by Antoine KARP, member of L’Or des graines (an association that works with farmers’ seeds in Lorraine and keeps a watchful eye on GMOs).

Conducted over three years, this investigation reveals how the Bill and Melinda Gates Foundation has become the main funder of genetic engineering experiments in Africa. Partly fuelled by dividends from its investments in agribusiness multinationals such as Bayer/Monsanto, the foundation funds research that is carried out without any controls, notably on maize and cassava genes and on the genetic modification of mosquitoes. The documentary also highlights the troubled role played by Europe. Officially intransigent on GMOs, because of the potential risks to health and the environment, the European Union nonetheless abounds in the private funds created by the American billionaire to develop in Africa what it prohibits on its territory.

Free admission.

Película de Jean-Baptiste RENAUD y Lila BERDUGO/ Slugnews, Arte France, 2021.

La proyección irá seguida de un debate, moderado por Antoine KARP, miembro de L’Or des graines (asociación que vela por las semillas de los agricultores de Lorena y vigila los OMG).

Esta investigación, realizada a lo largo de tres años, revela cómo la Fundación Bill y Melinda Gates se ha convertido en la principal financiadora de experimentos de ingeniería genética en África. Alimentada en parte por los dividendos de sus inversiones en multinacionales del agronegocio como Bayer/Monsanto, la fundación financia investigaciones que se llevan a cabo allí sin ningún control, en particular sobre los genes del maíz y la mandioca y sobre la modificación genética de los mosquitos. El documental también pone de relieve el problemático papel desempeñado por Europa. Oficialmente intransigente con los OMG, por los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente, la Unión Europea contribuye sin embargo a los fondos privados creados por el multimillonario americano para desarrollar en África lo que prohíbe en su territorio.

Entrada gratuita.

Film von Jean-Baptiste RENAUD und Lila BERDUGO/ Slugnews, Arte France aus dem Jahr 2021.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Debatte statt, die unter anderem von Antoine KARP, Mitglied von L’Or des graines (Verein, der sich um bäuerliches Saatgut in Lothringen kümmert und eine Wachsamkeit in der Frage der GVOs ausübt), geleitet wird.

Die dreijährige Untersuchung zeigt, wie die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung zum Hauptfinanzier von Gentechnikexperimenten in Afrika geworden ist. Die Stiftung, die zum Teil aus den Dividenden ihrer Investitionen in multinationale Unternehmen des Agrobusiness wie Bayer/Monsanto gespeist wird, finanziert Forschungen, die dort ohne Kontrolle durchgeführt werden, insbesondere die Genforschung an Mais und Maniok sowie die genetische Veränderung von Moskitos. Der Dokumentarfilm unterstreicht auch die trübe Rolle, die Europa spielt. Die Europäische Union, die offiziell wegen möglicher Gesundheits- und Umweltrisiken unnachgiebig gegenüber GVOs ist, zahlt dennoch Geld an private Fonds, die von dem amerikanischen Milliardär gegründet wurden, um in Afrika das zu entwickeln, was sie auf ihrem Territorium verbietet.

Freier Eintritt.

