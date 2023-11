Marché des producteurs Spécial Fêtes 8 avenue des Tilleuls Tarbes, 8 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Bienvenue à notre Marché des producteurs Spécial Fêtes : emplettes fermières, produits locaux, dégustations, animations !

Horaires d’ouverture

Vendredi 8 décembre à partir de 17h

Samedi 9 décembre de 9h30 à 17h.

8 avenue des Tilleuls TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcome to our special holiday farmers’ market: farm produce, local products, tastings, entertainment!

Opening hours

Friday, December 8th from 5pm

Saturday, December 9th from 9.30am to 5pm

Bienvenido a nuestro especial Mercado Festivo de Agricultores: productos de granja, productos locales, degustaciones y entretenimiento

Horario de apertura

Viernes 8 de diciembre a partir de las 17.00 h

Sábado 9 de diciembre de 9.30 a 17.00 horas

Willkommen auf unserem Bauernmarkt Spezial Feste: Bauerneinkäufe, lokale Produkte, Verkostungen, Unterhaltung!

Öffnungszeiten

Freitag, 8. Dezember ab 17 Uhr

Samstag, 9. Dezember von 9.30 bis 17 Uhr

