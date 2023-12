Cet évènement est passé Ateliers sevillanas et castagnettes 8 avenue de Rochemaure . Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar Ateliers sevillanas et castagnettes 8 avenue de Rochemaure . Montélimar, 7 avril 2023, Montélimar. Montélimar Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-07 10:30:00

fin : 2023-04-07 16:30:00 Ces ateliers organisés par l’association El Duende permettent de découvrir ou se perfectionner aux danses sevillanes originaires d’Andalousie, danses populaires festives , enjouées, elles sont à la portée de tous et de toutes..

8 avenue de Rochemaure . Ecole de danse Maurice Sabarot

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

