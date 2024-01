Kamel dans Quand j’étais ado et un peu plus 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence, mercredi 28 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:30:00

fin : 2024-02-28

Kamel présente son nouveau one man show à la comédie d’Aix : Quand j’étais ado et un peu plus.

Kamel entre dans son premier jour d’école, se sentant à la fois excité et anxieux. Il fait la connaissance de différents camarades, chacun ayant ses propres personnalités et aspirations. Les rivalités sportives et les groupes sociaux variés, Kamel se retrouve au cœur d’un tourbillon d’expériences. Le public est invité à se plonger dans cette histoire universelle de croissance et de découverte de soi.

8 avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence