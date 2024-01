Au lit Miyuki 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence, dimanche 4 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-04 11:00:00

fin : 2024-02-25

Un joli conte qui raconte le moment sensible et magique du couché chez l’enfant.Enfants

-« Miyuki, il est l’heure de te préparer à rêver ! » Dit Grand-père. Miyuki cherche un moyen de repousser le temps et nous invite dans un couché qui n’en finit pas, où son imagination n’a d’égal que son espièglerie. Préparer l’arrivée des libellules, arroser les petit légumes, couvrir le chat Vauban, il y a tant à faire de plus amusant pour Miyuki qui, avec l’aide des plus jeunes spectateurs embarquera son grand-père dans des découvertes poétiques et joyeuses ! Voir se jouer inlassablement ce moment du couché sera pour l’enfant mais aussi pour le parent, une joyeuse catharsis ! Ce spectacle doux et interactif est l’adaptation de l’album jeunesse du même titre.

Pour les enfants de 6 mois à 5 ans.

8 avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



