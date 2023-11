Le pire Noël du Père Noël 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence, 2 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

C’est la nuit du 24 décembre et le Père Noël est en route à bord de son traîneau pour distribuer les cadeaux. Mais soudain… un avion surgit des nuages et percute le traîneau qui va s’écraser dans la forêt..

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

8 avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s the night of December 24, and Santa Claus is on his way in his sleigh to hand out presents. But suddenly… a plane bursts from the clouds and hits the sleigh, crashing into the forest.

Es la noche del 24 de diciembre y Papá Noel se dirige en su trineo a repartir regalos. Pero de repente… un avión aparece de entre las nubes y choca contra el trineo, estrellándose contra el bosque.

Es ist die Nacht des 24. Dezembers und der Weihnachtsmann ist mit seinem Schlitten unterwegs, um die Geschenke zu verteilen. Doch plötzlich … taucht ein Flugzeug aus den Wolken auf und rammt den Schlitten, der daraufhin in den Wald stürzt.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence