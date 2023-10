André Ferreol dans « La priapée des écrevisses » 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence, 26 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Autoportrait d’une femme qui dévorait les hommes. Marguerite Steinheil fut surnommée “La Sarah Bernhardt des Assises”, tellement sa fascination fut grande sur le jury et les magistrats qui l’acquittèrent en 1909 dans des applaudissements frénétiques !.

Self-portrait of a woman who devoured men. Marguerite Steinheil was nicknamed « The Sarah Bernhardt of the Assizes », such was her fascination with the jury and magistrates that they acquitted her in 1909 to frenzied applause!

Autorretrato de una mujer que devoraba a los hombres. Marguerite Steinheil fue apodada « la Sarah Bernhardt de los juicios ». El jurado y los jueces se sintieron tan fascinados por ella que en 1909 la absolvieron entre aplausos frenéticos

Selbstporträt einer Frau, die die Männer verschlang. Marguerite Steinheil wurde als « Sarah Bernhardt der Gerichtsverhandlungen » bezeichnet, da sie die Geschworenen und Richter so sehr faszinierte, dass sie 1909 mit frenetischem Applaus freigesprochen wurde

