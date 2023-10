Laurie Perret dans « A bientôt quelque part en rodage » 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un show efficace, bien plus stand-up que le 1er mais toujours aussi musical. On y retrouve ses chansons derrière un petit piano, sa marque de fabrique, même si cette fois il ne s’agit plus d’un jouet mais d’un véritable instrument aux couleurs retro funk..

2023-11-23 21:00:00 fin : 2023-11-23 . EUR.

8 avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An effective show, much more stand-up than the 1st, but as musical as ever. His trademark songs are performed behind a small piano, although this time it’s not a toy but a real instrument with retro funk colors.

Un espectáculo eficaz, mucho más stand-up que el primero, pero igual de musical. Las canciones se interpretan detrás de un pequeño piano, su seña de identidad, aunque esta vez no se trata de un juguete sino de un instrumento real con colores retro funk.

Eine effiziente Show, viel mehr Stand-up als die erste, aber immer noch sehr musikalisch. Seine Lieder werden hinter einem kleinen Klavier vorgetragen, seinem Markenzeichen, auch wenn es sich diesmal nicht um ein Spielzeug, sondern um ein echtes Instrument in Retro-Funk-Farben handelt.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence