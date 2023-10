L’île des sortilèges 8 Avenue De la Violette Aix-en-Provence, 11 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Certains papas sont pompiers ou policiers, moi j’ai un Papa pétochard ! Un trouillard quoi ! il est comme ça à cause d’un vilain sort ! Un spectacle pour toute la famille.. Enfants

2023-11-11 11:00:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

8 Avenue De la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Some dads are firemen or policemen, but I have a dad who’s a coward! He’s like that because of a bad spell! A show for the whole family.

Algunos padres son bomberos o policías, ¡pero yo tengo un padre que es un cobarde! ¡Es así por una mala racha! Un espectáculo para toda la familia.

Manche Väter sind Feuerwehrmänner oder Polizisten, ich habe einen furchtsamen Vater! Er ist wegen eines bösen Zaubers so, wie er ist! Ein Theaterstück für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence