Les décaféinés – Les 2 derniers amis du monde 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence, 10 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un nouveau spectacle co-écrit avec La Bajon et Vincent Leroy. Découverts chez Laurent Ruquier, Les Décaféinés cumulent plus de 20 millions de vues sur les réseaux sociaux et sont passés dans « Les 30 duos comiques préférés des français » sur France 2..

2023-11-10 21:30:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

8 avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A new show co-written with La Bajon and Vincent Leroy. Discovered by Laurent Ruquier, Les Décaféinés have racked up over 20 million views on social networks, and were featured in « Les 30 duos comiques préférés des français » on France 2.

Un nuevo espectáculo co-escrito con La Bajon y Vincent Leroy. Descubiertos por Laurent Ruquier, Les Décaféinés han acumulado más de 20 millones de visitas en las redes sociales y han aparecido en « Les 30 duos comiques préférés des français » de France 2.

Eine neue Show, die gemeinsam mit La Bajon und Vincent Leroy geschrieben wurde. Die bei Laurent Ruquier entdeckten Les Décaféinés vereinen mehr als 20 Millionen Views in den sozialen Netzwerken und wurden in « Les 30 duos comiques préférés des français » auf France 2 aufgenommen.

