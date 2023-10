Venise sous la neige 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence, 8 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Il y a des jours où l’on devrait refuser une invitation à diner.. « Venise sous la neige » est une comédie en un acte de Gilles Dyrek.

2023-11-08 20:30:00

8 avenue de la Violette Comédie d'Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



There are days when one should refuse an invitation to dinner… « Venise sous la neige » is a one-act comedy by Gilles Dyrek

Hay días en los que deberías rechazar una invitación a cenar… « Venecia en la nieve » es una comedia en un acto de Gilles Dyrek

Es gibt Tage, an denen man eine Einladung zum Essen ablehnen sollte. « Venedig im Schnee » ist eine Komödie in einem Akt von Gilles Dyrek

