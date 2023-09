Les aventures d’Alice 8 Avenue de la Violette Aix-en-Provence, 1 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La petite Alice va vivre une aventure extraordinaire dans un pays enchanté ! Ce conte revisité pour les tous petits partira à la rencontre de personnages drôles et attachants comme le lapin blanc, le chapelier fou, le Cheshire et bien d’autres encore !. Enfants

2023-10-01 11:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

8 Avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Little Alice is about to embark on an extraordinary adventure in an enchanted land! This tale, revisited for the very young, features funny and endearing characters such as the White Rabbit, the Mad Hatter, Cheshire and many more!

La pequeña Alicia está a punto de embarcarse en una extraordinaria aventura en una tierra encantada Este cuento de hadas revisitado para los más pequeños se encuentra con personajes divertidos y entrañables como el Conejo Blanco, el Sombrerero Loco, Cheshire ¡y muchos más!

Die kleine Alice erlebt ein außergewöhnliches Abenteuer in einem verzauberten Land! In diesem Märchen, das für die ganz Kleinen neu erzählt wird, begegnen wir lustigen und liebenswerten Figuren wie dem weißen Kaninchen, dem verrückten Hutmacher, dem Grinsekater und vielen anderen!

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence