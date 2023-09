Tano dans Idiot Sapiens 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence, 30 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un spectacle décalé, punk, trash, acide, intelligent et surtout très drôle. Le texte est certifié bio et sans contrefaçon. Aucune vanne n’a été volée aux américains..

2023-09-30 20:30:00 fin : 2023-09-30 23:00:00. EUR.

8 avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A show that’s offbeat, punk, trashy, acidic, intelligent and, above all, very funny. The text is certified organic and without forgery. Not a single joke has been stolen from the Americans.

Un espectáculo fuera de lo común, punk, trashy, ácido, inteligente y, sobre todo, muy divertido. El texto está certificado como orgánico y sin falsificaciones. Ni un solo chiste ha sido robado a los americanos.

Eine schräge, punkige, trashige, saure, intelligente und vor allem sehr lustige Aufführung. Der Text ist biozertifiziert und fälschungsfrei. Kein einziges Ventil wurde von den Amerikanern geklaut.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence