Le père-noël est une ordure 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence, 29 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les inconditionnels de cette comédie ne seront pas déçus et les novices comblés à travers cette version pleinement nourrie. Audace et folie douce réunies vous feront vivre la recette d’une farce désopilante !.

2023-09-29 19:00:00 fin : 2023-09-29 . EUR.

8 avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fans of this comedy will not be disappointed, and novices will be delighted with this fully nourished version. Boldness and gentle madness come together to create a recipe for hilarious farce!

Los fans de esta comedia no quedarán decepcionados, y los principiantes estarán encantados con esta versión en toda regla. ¡La combinación de audacia y suave locura le dará la receta para una farsa divertidísima!

Die Fans dieser Komödie werden nicht enttäuscht sein, und die Neulinge werden durch diese voll genährte Version zufrieden gestellt. Kühnheit und sanfter Wahnsinn vereint lassen Sie das Rezept für eine urkomische Farce erleben!

