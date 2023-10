Adieu monsieur Haffmann 8 Avenue de la Violette Aix-en-Provence, 20 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

6 nominations pour les Molières 2018 dont 4 Molières gagnés : Meilleur spectacle du Théâtre Privé / Meilleur auteur / Révélation féminine / Meilleur comédien second rôle..

2023-09-20 19:00:00 fin : 2023-09-20 . EUR.

8 Avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



6 nominations for the 2018 Molières, including 4 Molières won: Best Private Theater Show / Best Author / Female Revelation / Best Supporting Actor.

6 nominaciones a los Molières 2018, incluyendo 4 Molières: Mejor Espectáculo de Teatro Privado / Mejor Autor / Revelación Femenina / Mejor Actor de Reparto.

6 Nominierungen für die Molières 2018, davon 4 gewonnene Molières: Beste Aufführung des Privattheaters / Bester Autor / Entdeckung einer Frau / Bester Nebendarsteller.

