Le dîner de cons 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence, 14 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La pièce culte de Francis Weber : Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple, chaque participant amène un « con », et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur..

2023-09-14 20:30:00 fin : 2023-09-14 . EUR.

8 avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Francis Weber’s cult play: Every Wednesday, Pierre Brochant and his friends organize a dinner party. The principle is simple: each participant brings a « jerk », and the one whose guest stands out the most is declared the winner.

Obra de culto de Francis Weber: Cada miércoles, Pierre Brochant y sus amigos organizan una cena. El principio es sencillo: cada participante lleva un « imbécil », y aquel cuyo invitado destaque más es declarado ganador.

Das Kultstück von Francis Weber: Jeden Mittwoch veranstalten Pierre Brochant und seine Freunde ein « Diner de cons ». Das Prinzip ist einfach: Jeder Teilnehmer bringt einen « con » mit, und derjenige, dessen Gast sich am meisten auszeichnet, wird zum Sieger erklärt.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence