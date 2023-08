« Couple mode d’emploi » 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence, 30 août 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir toutes ces petites phrases que les hommes rêveraient d’entendre, des courses au supermarché, la soirée TV, les soldes et le sexe. Un duo explosif et complètement irrésistible !.

2023-08-30 20:30:00 fin : 2023-08-30 21:45:00. EUR.

8 avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover all those little phrases men dream of hearing, from supermarket shopping to TV night, sales and sex. An explosive and completely irresistible duo!

Venga a descubrir todas esas pequeñas frases que los hombres sueñan con oír, desde la compra en el supermercado hasta las noches de televisión, las rebajas y el sexo. ¡Un dúo explosivo y completamente irresistible!

Erleben Sie all die kleinen Sätze, die Männer gerne hören würden – vom Einkauf im Supermarkt über den Fernsehabend und den Ausverkauf bis hin zum Sex. Ein explosives und völlig unwiderstehliches Duo!

Mise à jour le 2023-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence