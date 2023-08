Célibataire mode d’emploi 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence, 24 août 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Bienvenue dans un monde où les femmes s’assument, les femmes s’émancipent, s’expriment librement et se battent, les célibataires ne sont pas des célibattantes mais plutôt des célibérées !.

2023-08-24 20:30:00 fin : 2023-08-24 21:45:00. EUR.

8 avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Welcome to a world where women assume their rights, women are emancipated, express themselves freely and fight, single women are not single but rather single women!

Bienvenidos a un mundo en el que las mujeres son asertivas, emancipadas, libres de expresarse y de luchar, en el que las mujeres solteras no son solteras, sino mujeres solteras

Willkommen in einer Welt, in der Frauen zu sich selbst stehen, sich emanzipieren, sich frei ausdrücken und kämpfen, in der Singles keine Singles sind, sondern eher Singlefrauen!

Mise à jour le 2023-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence