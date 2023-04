Le New Impro show 8 Avenue de la Violette, 13 janvier 2023, Aix-en-Provence.

Tant que tu n’as pas vu la Lipaix sur scène, tu n’as qu’une idée approximative du bonheur» – Madonna (traduit par la Lipaix).

2023-01-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-01-13 . EUR.

8 Avenue de la Violette Comédie d’Aix

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Until you see the Lipaix on stage, you have only a rough idea of happiness » – Madonna (translated by the Lipaix)

Hasta que no se ve al Lipaix en el escenario, sólo se tiene una idea aproximada de la felicidad » – Madonna (traducido por el Lipaix)

Solange du die Lipaix nicht auf der Bühne gesehen hast, hast du nur eine ungefähre Vorstellung davon, was Glück bedeutet » – Madonna (übersetzt von der Lipaix)

