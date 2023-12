Café des aidants 8 avenue de la Résistance Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-18 14:00:00

Vous accompagnez un proche malade en situation de handicap ou dépendant du fait de l'âge ? Venez échanger votre expérience aux autres aidants autour d'un café.

Vous accompagnez un proche malade en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ? Venez échanger votre expérience aux autres aidants autour d’un café.

Un moment de partage dans la bienveillance. .

8 avenue de la Résistance Foyer restaurant L'Oustalet

Lambesc 13410

