Matinée d’accueil des nouveaux arrivants 8 avenue de la Résistance Lambesc, 18 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Vous venez de vous installer à Lambesc ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! Il vous permettra de rencontrer vos élus et d’échanger avec eux à l’occasion d’une matinée conviviale..

2023-11-18 09:30:00 fin : 2023-11-18 . .

8 avenue de la Résistance Foyer restaurant L’Oustalet

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



New to Lambesc? This event is for you! It’s the perfect opportunity to meet your elected representatives and talk with them over a convivial morning.

¿Te acabas de mudar a Lambesc? Entonces, ¡este es tu sitio! Tendrás la oportunidad de conocer a tus representantes electos y charlar con ellos durante una agradable mañana.

Sie haben sich gerade erst in Lambesc niedergelassen? Dann ist dieser Termin genau das Richtige für Sie! Er bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre gewählten Vertreter zu treffen und sich an einem geselligen Vormittag mit ihnen auszutauschen.

