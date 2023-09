La semaine bleue 8 Avenue de la Résistance Lambesc, 2 octobre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Tout au long de la semaine, différentes activités vous seront proposées par le Service Seniors..

2023-10-02 10:00:00 fin : 2023-10-06 17:00:00. .

8 Avenue de la Résistance Foyer Restaurant l’Oustalet

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Throughout the week, Service Seniors will be offering a range of activities.

A lo largo de la semana, Service Seniors ofrecerá diversas actividades.

Die ganze Woche über werden Ihnen vom Seniorenservice verschiedene Aktivitäten angeboten.

Mise à jour le 2023-09-28 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc