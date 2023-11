Spectacle : Conférence sur la peur 8 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies, 11 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Conférence sur la Peur avec Bernadette et Paulette. RV salle derrière la poste

Spectacle à partir de 3 ans.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

8 Avenue de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Conference on Fear with Bernadette and Paulette. RV salle derrière la poste

Show for ages 3 and up

Conferencia sobre el miedo con Bernadette y Paulette. RV salle derrière la poste

Espectáculo a partir de 3 años

Vortrag über die Angst mit Bernadette und Paulette. RV Raum hinter der Post

Aufführung ab 3 Jahren

