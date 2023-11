Concert Cigale Jazz Swing 8 avenue Charles de Gaulle Tulle, 16 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Soirée Jazz Swing – Retour dans les années 20 en plein cœur du grand siècle dans l’atmosphère feutré des clubs de jazz parisiens pour une soirée musicale enivrante cette cigale à huit mains convoque les grands noms de l’histoire du swing, elle les invite et les enchaîne dans une grande liberté de jeu et les fait vivre ad libitum..

2023-12-16

8 avenue Charles de Gaulle

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Soirée Jazz Swing – Back to the 20s, in the heart of the great century, in the hushed atmosphere of Paris jazz clubs, for an intoxicating musical evening. This eight-handed cicada summons up the great names in the history of swing, inviting them in and stringing them together with great freedom of play, bringing them to life ad libitum.

Jazz Swing Evening – Viaje a los años 20, al corazón del gran siglo, en la atmósfera silenciosa de los clubes de jazz de París, para una velada musical embriagadora. Esta cigarra a ocho manos convoca a los grandes nombres de la historia del swing, los invita y los encadena con gran libertad de juego, dándoles vida ad libitum.

Jazz Swing Abend – Zurück in die 20er Jahre mitten im großen Jahrhundert in der gedämpften Atmosphäre der Pariser Jazzclubs für einen berauschenden musikalischen Abend. Diese achthändige Zikade ruft die großen Namen der Swing-Geschichte herbei, lädt sie ein und reiht sie in einer großen spielerischen Freiheit aneinander und lässt sie ad libitum leben.

