Concert Najma – Electro Sax Party 8 avenue Charles de Gaulle Tulle, 18 août 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Très influencée des musiques festives balkaniques, NAJMA débarque seule avec son sax électrifié et quelques machines électro. Elle étire ses mélodies oniriques entre souffle bidouillé et beats puissants puisés dans les codes des fêtes électroniques. Bref, NAJMA ambiance le dancefloor avec paillettes et sequins, percussions du monde, mélodies poétiques et rythmes US. Café Le Richelieu – A 20h00.

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . .

8 avenue Charles de Gaulle

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Strongly influenced by Balkan festive music, NAJMA arrives alone with her electrified sax and a few electro machines. She stretches her dreamy melodies between tweaked breaths and powerful beats drawn from the codes of electronic parties. In short, NAJMA sets the dancefloor alight with glitter and sequins, world percussion, poetic melodies and US rhythms. Café Le Richelieu – At 8:00 pm

Fuertemente influenciada por la música festiva de los Balcanes, NAJMA llega sola con su saxo electrificado y algunas máquinas eléctricas. Estira sus melodías de ensueño entre un aliento retorcido y ritmos potentes sacados de los códigos de las fiestas electrónicas. En resumen, NAJMA incendia la pista de baile con purpurina y lentejuelas, percusiones del mundo, melodías poéticas y ritmos estadounidenses. Café Le Richelieu – 20.00 h

NAJMA, die stark von der Festmusik des Balkans beeinflusst ist, kommt allein mit ihrem elektrifizierten Saxophon und einigen Elektro-Maschinen. Sie streckt ihre traumhaften Melodien zwischen gezwirbeltem Atem und kraftvollen Beats aus, die den Codes elektronischer Partys entnommen sind. Kurz gesagt: NAJMA bringt den Dancefloor mit Glitzer und Pailletten, Percussion aus aller Welt, poetischen Melodien und US-Rhythmen in Stimmung. Café Le Richelieu – Um 20.00 Uhr

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze