Concert Tito et Toti 8 avenue Charles de Gaulle Tulle, 11 août 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Tito et Toti sont deux jumeaux que rien ne relie. L’un est gros, l’autre est petit, ils ne sont même pas de la même famille. Né le même jour alors? Non, pardi c’est juste Tito et Toti ! Un accordéon, une guitare du chant et de la vie, voilà ce qui les unit ! Reprises de chansons françaises et quelques compositions fraîchement sorties, voilà un concert pour toute la famille et l’assurance d’une soirée réussie ! Bienvenue à vous, nos futurs ami.es, dans l’univers joyeux et festif de Tito et Toti! Café Le Richelieu – A 20h00 -.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

8 avenue Charles de Gaulle

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Tito and Toti are twins with nothing in common. One is big, the other is small, and they’re not even related. Born on the same day, then? No, it’s just Tito and Toti! An accordion, a guitar, singing and life – that’s what unites them! With covers of French songs and a few freshly-composed compositions, this is a concert for the whole family, and the assurance of a successful evening! Welcome to you, our future friends, into the joyous and festive world of Tito et Toti! Café Le Richelieu – At 8:00 p.m. –

Tito y Toti son gemelos sin nada en común. Uno es grande, el otro pequeño, y ni siquiera están emparentados. ¿Entonces nacieron el mismo día? No, claro que no, ¡sólo son Tito y Toti! Un acordeón, una guitarra, el canto y la vida: ¡eso es lo que les une! Con versiones de canciones francesas y algunas composiciones recién escritas, este es un concierto para toda la familia, ¡una velada de éxito garantizado! ¡Bienvenidos, futuros amigos, al mundo alegre y festivo de Tito y Toti! Café Le Richelieu – A las 20.00 horas

Tito und Toti sind zwei Zwillinge, die nichts verbindet. Der eine ist dick, der andere klein, und sie sind nicht einmal verwandt. Sind sie am selben Tag geboren? Nein, es sind nur Tito und Toti! Ein Akkordeon, eine Gitarre, Gesang und Leben, das ist es, was sie vereint! Mit ihren Coverversionen französischer Chansons und einigen frisch veröffentlichten Kompositionen bieten sie ein Konzert für die ganze Familie und sorgen für einen gelungenen Abend! Willkommen, unsere zukünftigen Freunde, in der fröhlichen und festlichen Welt von Tito und Toti! Café Le Richelieu – 20.00 Uhr –

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze